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Сотрудникам АО "Шереметьево безопасность" грозит штраф после инцидента на рейсе в Бургас

Ранее самолет, вылетевший из Москвы в Бургас, совершил вынужденную посадку в ростовском аэропорту Платов после того, как пассажир во время полета обнаружил в своей ручной клади травматический пистолет, который не был сдан в багаж

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудников АО "Шереметьево безопасность" привлекут к административной ответственности после инцидента с травматическим пистолетом, найденным у пассажира на рейсе Москва - Бургас. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"В настоящий момент уже выявлены нарушения транспортной безопасности в деятельности АО "Шереметьево безопасность", и с целью их устранения в адрес руководителя вышеуказанной организации внесено представление. Кроме того, в прокуратуру вызваны ответственные должностные лица для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела в связи с выявленными нарушениями требований авиационной безопасности", - сообщила Короткова.

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По ее словам, административное дело будет возбуждено по ч. 1 ст. 11.3.1 КоАП РФ ("Нарушение требований авиационной безопасности"). Санкция данной статьи предусматривает для должностных лиц штраф до 2,5 тыс. рублей, для юридических лиц - до 5 тыс. рублей. Ранее прокуратура начала проверку по факту инцидента, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников аэропорта Шереметьево и "Аэрофлота", отвечающих за соблюдение требований законодательства транспортной безопасности. Также прокуратура проверит соблюдение сотрудниками аэропорта правил проведения предполетного досмотра пассажиров и их багажа.

В четверг пассажир рейса из Москвы в Бургас обнаружил в ручной клади травматический пистолет и сообщил бортпроводнику об этом. Капитан самолета принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Ростова-на-Дону в целях обеспечения безопасности полета. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, пассажира не стали снимать с рейса, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Проверку по факту инцидента начало Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Также внутреннюю проверку проводит "Аэрофлот".

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пассажир, пронесший пистолет, является предпринимателем и летел со своей семьей на отдых. Сотрудники аэропорта досмотрели мужчину в обычном порядке, однако могли не обратить внимание на бесствольный пистолет "Стражник" из-за того, что он на сканере похож на электрическую бритву, однако при досмотре сумки у него изъяли баллончик с пеной для бритья. Источник также уточнил, что пистолет зарегистрирован на мужчину в установленном порядке. Сам пассажир пояснил, что забыл сдать оружие в багаж.

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