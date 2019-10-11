ОРЕНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. В Оренбурге открылась выставка "Узорный покров", давшая старт Дням оренбургского пухового платка, которые проводятся в области в первой половине октября. В экспозицию вошли работы местных мастеров, а новинкой музейного фонда стал четырехцветный пуховый платок, подаренный художницей Екатериной Годововой, передает корреспондент ТАСС.

Центральной работой выставки стало панно "Плат святой над Оренбуржьем", выполненное заслуженным художником РФ Аллой Васильченко. Презентация работы - это одно из 800 мероприятий Дней оренбургского пухового платка, которые проходят в регионе с 11 по 15 октября, отметила и. о. министра культуры и внешних связей области Евгения Шевченко в ходе пресс-конференции.

"Оренбургский пуховый платок дарит бесконечный простор для творчества и идей, поэтому каждый год появляются все новые и новые мероприятия, а задача министерства - сохранять и культивировать традицию, коей, безусловно, является оренбургский пуховый платок", - сказала она.

Самой массовой обещает стать акция на центральной пешеходной улице Оренбурга, где 12 октября появится контур карты области, а пространство внутри заполнят волонтеры культуры с платками в руках, на плечах или голове. Выстроятся более 300 человек, чтобы сделать панорамное фото. "Красивое селфи подтвердит, что все оренбуржцы любят и уважают оренбургский пуховый платок", - отметил директор Оренбургского областного музея изобразительных искусств Юрий Комлев.

Также 12 октября в Оренбурге откроется ярмарка народных промыслов, где все желающие смогут приобрести уникальные вещи.

Дни оренбургского пухового платка уже десять лет проходят под девизом "В Покров день платок надень". Всех жителей региона призывают включить в свой гардероб пуховый платок или элементы знаменитой на весь мир паутинки. Дизайнеры отмечают, что платок - это не только женский аксессуар, характерный узор может быть использован и в мужском костюме.

Как сочетается старинный промысел и современный костюм, 14 октября продемонстрирует дизайнер Анна Советова, ставшая автором этнопроекта "Оренбуржье - дружная семья". "Я выбрала 15 народностей из 120 проживающих на территории Оренбургской области и декорировала их национальные костюмы оренбургским пуховым платком. В процессе работы сама удивилась, насколько это уникальный и пластичный материал. Украсить и украинку, и башкирку нашим пуховым платком - это фантастика, где-то он заменил вышивку, где-то стал пуховой жилеточкой, где-то - элементом кокошника", - рассказала Советова.

В Покров день - 14 октября - во всех школах Оренбургской области пройдет единый краеведческий урок "Из истории пуховязального промысла". В этот же день организаторы приглашают на открытие выставки студенческих работ отделения пуховязания Областного художественного колледжа.

В рамках праздника 15 октября в областном центре продолжится благотворительная акция "Родился оренбуржец". Семьям, у которых 14 октября родились дети, в двух оренбургских роддомах будут вручены ажурные детские покрывала производства Фабрики оренбургских пуховых платков, уточнили в Министерстве культуры и внешних связей Оренбургской области.

Первая акция "В Покров день платок надень" в Оренбурге прошла 14 октября 2009 года в рамках фестиваля Оренбургского пухового платка "От матери - дочери". Ровно через год в ней приняли участие все муниципальные образования области. Организаторами на местах стали районные и городские женсоветы.