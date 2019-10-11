Петербуржцы хотят видеть в арт-парке каток, ботанический сад и фонтаны-шутихи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Онлайн-голосование на тематическую наполненность будущего арт-парка в историческом центре Санкт-Петербурга завершилось. Как сообщает в пятницу пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко, горожане попросили разместить на территории будущего парка главный городской газон, каток, ботанический сад и фонтаны-шутихи.

"Завершено онлайн-голосование на тематическую наполненность нового паркового пространства на пр. Добролюбова. В нем приняли участие более 7000 петербуржцев. По их мнению, самыми востребованными объектами на территории арт-парка станут главный городской газон, за который отдано 88% голосов, зимний каток - 84%, ботанический сад - 77%, фонтаны-шутихи - 77% и открытая сцена - 75%", - говорится в сообщении.

В числе других объектов петербуржцы предложили разместить на территории парка городской пляж (70% голосов), роликовую и ледовую дорожку - 66%, детский городок - 65%, музей ветра - 64% и ресторанную улицу - 60%.

Также подведены итоги добровольного анкетирования в рамках проекта "Наш город, наш парк, наш выбор", которое проводилось в единый День голосования 8 сентября 2019 года. В нем приняли участие более 380 тыс. петербуржцев, которым предложили выбрать объекты, которые они хотели бы видеть на территории парка. В пятерку лидеров вошли: детский городок (11,89%), зимний каток (10,23%), ботанический сад (10,08%), главный городской газон (9,50%), фонтаны и шутихи - 9,41%.

Разработчики технического задания для международного архитектурного конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка учтут результаты онлайн-голосования и анкетирования. Старт конкурса намечен на октябрь 2019 года.

Новый парк в центре Петербурга

Идея о создании новой культурной зоны с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала была предложена врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым в апреле и получила одобрение президента России и председателя правительства РФ.

Будущий арт-парк разместится на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами и продолжится до Петропавловской крепости. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплекс, а сверху - парк и Дворец танца Эйфмана.

Центральный парк в Санкт-Петербурге позволит создать новый городской центр культуры, образования и досуга для 11 млн посетителей ежегодно, а также объединить главные достопримечательности, пешеходные и зеленые зоны города в единый маршрут. Также появятся новые панорамные виды на историческую часть города.