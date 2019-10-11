НКО дошкольного образования в Северной Осетии до конца года получат около 30 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 октября. /ТАСС/. Десять некоммерческих организаций дошкольного образования получат до конца года в качестве господдержки около 30 млн рублей, это вдвое больше, чем в прошлом году, сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства республики.

"В 2019 году субсидируются десять таких организаций (НКО дошкольного образования) с объемом субсидий 29 млн 829 тыс. рублей. В настоящее время еще несколько некоммерческих организаций в этой сфере претендуют на оказание господдержки", - говорится в сообщении.

В 2018 году господдержкой воспользовались шесть НКО дошкольного образования и одна частная школа. Для них было выделено 15,9 млн рублей.

Кроме того, в республике в настоящее время в системе дополнительного образования внедряется система персонифицированного учета. В этой связи открываются большие возможности у некоммерческих организаций, которым предоставляется возможность войти в этот проект и тем самым получить возмещение части затрат на оказание услуг допобразования.