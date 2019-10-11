Более 100 снарядов времен войны обнаружили в одном из районов Брянской области

ТАСС, 11 октября. Пиротехники МЧС России обнаружили в лесу в одном из районов Брянской области 101 артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Брянской области специалистами МЧС России были обнаружены и обезврежены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. По поступившей заявке пиротехники Брянского пожарно-спасательного центра МЧС рассчитывали обнаружить и уничтожить около 20 опасных предметов", - сказали в министерстве. Однако в ходе работ группа саперов обнаружила и извлекла 101 артиллерийский снаряд времен войны калибра 152 мм и 45 мм.

"Снаряды обезвредили на месте", - добавили в МЧС.

По данным МЧС России, с начала года пиротехники центра ликвидировали более 1,2 тыс. единиц взрывоопасных находок.