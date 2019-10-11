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Православный храм в КНДР получил в подарок икону от делегации руководителей российских СМИ

Церкви подарили икону Георгия Победоносца
Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, первый заместитель ​генерального директора ТАСС Михаил Гусман и первый заместитель главного редактора ТАСС Марат Абулхатин Евгений Агошков/ТАСС
Описание
Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, первый заместитель ​генерального директора ТАСС Михаил Гусман и первый заместитель главного редактора ТАСС Марат Абулхатин
© Евгений Агошков/ТАСС

ПХЕНЬЯН, 11 октября. /ТАСС/. Делегация руководителей российских СМИ во время визита в Пхеньян посетила единственный в КНДР православный храм Святой Троицы и передала ему в дар икону Георгия Победоносца, сообщает корреспондент ТАСС. Принимавший гостей из России священник отец Владимир отметил, что "подарок займет достойное место среди икон храма".

Пхеньянский храм Святой Живоначальной Троицы был построен в 2006 году по решению и при активном участии лидера КНДР Ким Чен Ира. В том же году митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, занимавший на тот момент пост председателя отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии (ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси), лично приезжал в Пхеньян, чтобы освятить храм после окончания его строительства.

Делегация руководителей российских СМИ находилась в Пхеньяне с 7 по 11 октября. В ее состав вошли глава Роспечати Михаил Сеславинский, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман и первый заместитель главного редактора ТАСС Марат Абулхатин.

Российская делегация была принята председателем президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Цой Рён Хэ, состоялась встреча с заместителем министра иностранных дел КНДР Им Чхон Илем, который курирует отношения с Россией. В рамках визита в Пхеньяне прошли также переговоры руководителей ТАСС и Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), на которых Сергей Михайлов и Ким Чан Гван подписали новое соглашение о сотрудничестве ведущих информационных агентств РФ и КНДР.

Теги
Сеславинский, Михаил ВадимовичКНДРРоссияМихайлов, Сергей ВладимировичЭрнст, Константин ЛьвовичКим Чен Ир
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