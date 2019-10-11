На участие в блоке "Финансы и технологии" конкурса "Лидеры России" подано 15 тыс. заявок

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Организаторы получили 15 тыс. заявок на участие в профильном направлении "Финансы и технологии" в рамках конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"На сегодняшний день мы (на направление "Финансы и технологии - прим. ТАСС) получили 15 тыс. заявок от потенциальных кандидатов. Из требований к участникам - управленческий опыт не менее пяти лет (для участников до 35 лет два года опыта работы на руководящей должности) и возраст до 50 лет. Сегодня нашими партнерами выступают компании из экосистемы Сбербанка, но мы планируем расширить количество компаний-партнеров и за пределами нашей экосистемы", - приводит пресс-служба слова куратора направления, главы Сбербанка Германа Грефа.

Он добавил, что победители получат возможность карьерного продвижения и предложения о работе в компаниях экосистемы Сбербанка.

"Кроме того, победители получат менторов из числа топ-менеджеров Сбербанка, а также компаний-партнеров. Мы также предоставим возможность пройти обучение по нашей программе развития цифровых навыков, реализуемой Корпоративным университетом Сбербанка совместно с Imperial College London (ICL). Бонусом станет доступ к нашим учебным программам и корпоративной библиотеке. Но самое главное - это возможность общения с людьми, которые определяют техническую и финансовую политику страны", - подчеркнул Греф.

Особенностью конкурса этого года стало появление трех тематических направлений по здравоохранению, науке, а также финансам и технологиям. При этом участник может регистрироваться одновременно и на участие в основном конкурсе, и на участие в каком-либо направлении.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека.

Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России", онлайн-регистрация на который продлится до 27 октября включительно.