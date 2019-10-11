Депутат НС Ингушетии: у нас низкий уровень смертности благодаря традициям и экологии

МАГАС, 11 октября. /ТАСС/. Национальные и религиозные традиции, а также хорошая экология помогли добиться Ингушетии самого низкого в России уровня смертности трудоспособного населения. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя комитета по здравоохранению, социальной политике и труду Народного собрания Ингушетии депутат Ильяс Богатырев.

На этой неделе в новом номере "Мониторинга экономической ситуации в России" Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ и Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара были опубликованы данные исследования коэффициента смертности населения регионов страны в трудоспособном возрасте (16-54/59 лет) в 2018 году. Самый высокий уровень смертности зафиксирован на Чукотке (955 на 100 тыс. населения соответствующего возраста), а самый низкий - в Ингушетии (142).

"По официальным статданным, у нас не только низкая смертность трудоспособного населения, но и всего населения в целом. Причин здесь много: население у нас религиозно ориентировано, соответственно, непьющее население, курящих у нас мало. Те же проблемы с аптечной наркоманией - у нас они есть, но в сравнении с общей статистикой регионов России у нас довольно низкие показатели", - сказал Богатырев.

По его словам, немаловажную роль в продолжительности жизни играет здоровое питание экологически чистыми продуктами. "Мы живем на юге страны, здесь выращивают экологически чистые овощи и фрукты, у большинства людей есть огороды, сады, где они выращивают их для себя. И скотина на убой бывает откормлена только естественным образом по стандарту халяль, что значительно влияет на качество потребляемого мяса", - добавил депутат.

Богатырев отметил, что жители Ингушетии используют для питья только грунтовые воды. "И даже если взять в расчет воду, в регионах России, особенно в крупных, воду подают в дома, квартиры людей после рециркуляции. Это вода, которая уже использовалась, но после ее очистили и переработали с добавлением определенных химикатов. У нас этого нет, мы один из немногочисленных регионов, где вода поступает в дома из естественных подземных источников", - сказал он.

По словам депутата, молодежь региона активно занимается спортом. "Также у нас нет крупных промышленных объектов, что играет тоже немаловажную роль, воздух не загрязняется в такой мере, как в крупных городах, субъектах. У нас также среднестатистически самая высокая продолжительность жизни по России, если в среднем этот возраст в стране составляет 70 лет, у нас в республике он превышает 82 года", - сказал Богатырев.