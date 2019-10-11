В Ингушетии установят датчики движения на столбах уличного освещения для экономии энергии

МАГАС, 11 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии не намерены полностью отключать уличное освещение ночью в спальных районах городов и сельских поселений, планируется установить датчики движения на фонарных столбах, чтобы освещение автоматически включалось при появлении человека для экономии электроэнергии. Об этом ТАСС сообщил и. о. председателя комитета транспорта, энергетики, связи и информатизации Ингушетии Тимур Евлоев.

На этой неделе вице-премьер республики Михаил Илезов озвучил идею отключать уличное освещение в спальных районах городов и сельских поселений в ночное время суток для экономии электроэнергии. Некоторые жители неоднозначно восприняли эту идею.

"Было предложение в ночное время после 1 часа ночи отключать уличное освещение спальных районах городов и сельских поселений для энергосбережения. Но также обязательным было обозначено установление датчиков движения и таймеров, чтобы при появлении человека или машины, освещение автоматически включалось", - сказал Евлоев.

По его словам, освещение центральных улиц, проспектов и социальных объектов будет осуществляться бесперебойно.

"В регионах страны и за рубежом это очень распространенная практика. Главам муниципалитетов было предложено провести встречи со своими депутатами, обсудить эту инициативу, разъяснить людям, и только после этого будет принято решение о переходе на такую систему. Если муниципалитеты решат, что это целесообразно, тогда будет проведено общее совещание, где будут обозначены сроки, выработана стратегия, чтобы это было только на пользу жителям региона", - добавил собеседник агентства.

Евлоев также отметил, что в уличном освещении будут использоваться энергосберегающие лампы. "У нас в ночное время редко, когда встретишь на улице людей - ночных развлекательных заведений у нас нет. Возможно, эта идея будет запущена как пилотный проект в одном из населенных пунктов региона, чтобы оценить уровень экономии, также мы будем использовать энергосберегающие лампы в освещении улиц", - сказал он.