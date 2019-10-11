Центр инноваций соцферы КЧР и РЭУ Плеханова подготовят специалистов социального бизнеса

АРХЫЗ /Карачаево-Черкесская Республика/, 11 октября. / ТАСС/. Центр инноваций социальной сферы Карачаево-Черкесии совместно с факультетом бизнеса "Капитаны" Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.В. Плеханова создаст программу подготовки специалистов по социальному предпринимательству. Соответствующее соглашение подписано в пятницу на II Межрегиональном форуме социальных предпринимателей СКФО, который проходит на курорте "Архыз".

"Соглашением предусмотрено создание образовательных программ для подготовки узкоспециализированных специалистов по социальному предпринимательству. Также разрабатывается концепция программы по обучению и подготовке региональных социальных команд для того, чтобы они на местах исследовали социально-экономическое состояние, находили социальные проблемы, и в формате командной работы в рамках СКФО занимались подготовкой идей для социального бизнеса", - сказали ТАСС организаторы форума.

По данным организаторов, в планах - создание ресурсного центра по развитию и поддержке социальных предпринимателей и некоммерческих организаций на территории СКФО. Первый пилотный ресурсный центр будет располагаться в Карачаево-Черкесии.

Форум проходит 11-12 октября на курорте "Архыз". В нем принимают участие представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, центров инноваций социальной сферы республик СКФО, представители федеральных и региональных институтов развития и поддержки малого и среднего бизнеса. Среди организаторов форума - Министерство экономического развития и Центр поддержки предпринимательства КЧР.

Мероприятие проводится по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".