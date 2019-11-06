На Кубани разработают регламент выхода в море маломерных судов, перевозящих туристов

КРАСНОДАР, 11 октября./ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать регламент выхода в море коммерческих маломерных судов, которые предоставляют услуги морских прогулок отдыхающим. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации региона.

Поручение дано после трагедии в поселке Джубга, где опрокинулся перегруженный катамаран и погибли две женщины.

"Вениамин Кондратьев поручил разработать регламент контроля выхода в море маломерных коммерческих судов и выйти с этой инициативой на федеральный уровень. Губернатор подчеркнул, что важным элементом качественного отдыха является безопасность. В частности, безопасность на воде. До сих пор происходят случаи перегруза пассажирских маломерных судов, - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, Ространснадзор контролирует посадку и высадку пассажиров на суда только в границах портов, а коммерческие морские прогулки осуществляются с выходом судов из технических зон пляжей, таким образом, эта область не контролируется. "Технические зоны также должны быть под контролем. Более того, за каждой из них необходимо закрепить специалиста, обеспечивающего четкий порядок высадки и посадки людей", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Прогулочный катамаран опрокинулся и затонул 5 июля вечером в поселке Джубга в Туапсинском районе на Кубани, на борту были 55 человек, при проектной вместимости 12, основная версия причины трагедии - перегруз. Погибли две женщины из Мордовии и Белгородской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, капитан катамарана арестован на время следствия, владелец судна скрылся, ведется его розыск.