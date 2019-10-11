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Завод "Полиэф" в Башкирии не нашел загрязнений в пробах воды и воздуха после утечки стоков

По данным предприятия, разлив затронул часть инфраструктурной территории завода, также стоки попали на прилегающую территорию

УФА, 11 октября. /ТАСС/. Проверка проб воды и воздуха после утечки стоков на заводе "Полиэф" в башкирском Благовещенске не выявила превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, сообщается на сайте предприятия.

"В рамках мероприятий по происшествию на резервуаре с водостоками предприятие "Полиэф" продолжает на постоянной основе вести мониторинг окружающей среды. Для информирования общественности в таблице представлены результаты основных замеряемых показателей. Качество атмосферного воздуха в селитебной зоне и на промышленной площадке соответствует гигиеническим нормативам. Качество природной и питьевой воды соответствует фоновому значению природного объекта. Содержание растворенного кислорода в воде соответствует нормальным значениям", - говорится в сообщении.

Пробы воздуха, согласно информации на сайте предприятия, отобраны на семи точках на содержание уксусной кислоты, метилацетата, метана, оксида азота, диоксида серы, сероводорода и другие элементы. Пробы воды взяты в реке Казмышла, там анализировались показатели водорода и растворенного кислорода.

На заводе "Полиэф" 9 октября из 20-тонного резервуара вытекло 8 тонн воды с органическими веществами низких классов опасности, часть стоков попала на прилегающую территорию. Населенные пункты и предприятия не попали в зону возможного воздействия, пострадавших нет. В ликвидации последствий утечки приняли участие более 160 человек и 80 единиц техники.

По данным предприятия, разлив затронул часть инфраструктурной территории завода, также стоки попали на прилегающую территорию. Сейчас сточные воды откачиваются из поврежденного резервуара в другие резервуары, строятся дамбы. Как сообщили ТАСС на предприятии, временно снижена производственная нагрузка на очистные сооружения.

О предприятии

"Полиэф" - крупнейший в России производитель терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата - сырья для полимерной пищевой упаковки. Мощность предприятия по производству терефталевой кислоты достигает 272 тыс. тонн в год, полиэтилентерефталата - 219 тыс. тонн в год. 100% акций предприятия принадлежит компании "Сибур".

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