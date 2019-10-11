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Центр изучения Евросоюза откроется в Воронежском государственном университете

Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий сообщил о планах максимально увеличить совместные программы двойных дипломов с европейскими университетами

ВОРОНЕЖ, 11 октября. /ТАСС/. Руководство Воронежского государственного университета (ВГУ) откроет Центр изучения Европейского союза (ЕС), благодаря которому члены Ассоциации вузов Центра России смогут увеличить среди своих студентов долю обучающихся из стран Восточной и Центральной Европы, сообщил в пятницу ТАСС ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

"Создание Центра исследований ЕС даст возможность получить больше информации о европейских проектах "Эразмус +", Jean Monnet, по продвижению немецкого языка и культуры, французского языка и культуры и многих других. Мы планируем максимально увеличить совместные программы двойных дипломов с европейскими университетами и изменить структуру обучающихся иностранных студентов в вузах Черноземья, где преобладают студенты из юго-восточной Азии, Ближнего Востока, Севера Африки. Мы намерены увеличить долю иностранных студентов из Восточной и Центральной Европы", - сказал Ендовицкий.

Ендовицкий возглавляет Ассоциацию вузов Центра России, объединяющую университеты и институты Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей. "Мы расширим линейку проектов европейских программ, в которых участвует ВГУ и его вузы-партнеры по Ассоциации вузов Центра России. Кроме того, коллеги на заседании ассоциации приняли решение координировать всю свою работу по подаче заявок через новый Центр исследований ЕС", - уточнил он.

Как добавила в беседе с корреспондентом ТАСС начальник отдела международных проектов и программ ВГУ Алла Акульшина, в настоящее время в вузе обучаются 1520 иностранных студентов, большинство - из Китая и арабских стран. "Европейцев из них около 150 человек, примерно десятая часть. Мы будем стремиться к расширению обмена студентами, для этого будем создавать новые программы двойных дипломов, базу, чтобы могли приезжать больше студентов из Европы", - сказала собеседница агентства.

По данным руководителя пресс-службы ВГУ Натальи Вальтер, соглашение об открытии Центра изучения ЕС на базе вуза подпишут ректор Дмитрий Ендовицкий и посол ЕС Маркус Эдерер на международной научной конференции "Региональные стратегии международной безопасности: Россия, Евросоюз и Ближний Восток", запланированной на 16-17 октября в рамках международного проекта программы ЕС "Эразмус+".

Воронежский госуниверситет является крупнейшим вузом Черноземья, он основан в 1918 году, в нем обучаются почти 17 тыс. студентов на 18 факультетах. С 1994 по 2018 год вуз участвовал в 52 проектах образовательных и научно-технологических программ Европейского союза, сейчас в нем реализуют 35 проектов программы "Эразмус+": по организации академической мобильности, развитию потенциала в сфере высшего образования, по европейским исследованиям с вузами Испании, Франции, Германии, Италии, Греции, Австрии, Португалии, Турции, Польши, Венгрии.

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РоссияВоронежская область
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