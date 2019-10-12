Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роспотребнадзор сообщил о способах снижения риска возникновения рака

Как отмечает ведомство, около 30% случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием и вредными привычками
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний. Об этом сообщается в субботу на сайте ведомства.

На эту тему
"Раком заразиться нельзя. И точка". Страхи и мифы, связанные с онкологией

"Для профилактики онкологических заболеваний следует отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой", - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, около 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя.

Сообщается, что в 2015 году Международное агентство по изучению рака (МАИР) заявило, что чрезмерное потребление красного мяса и мясной продукции из красного мяса повышает риск развития колоректального рака. Так, потребление более 100 г мяса в день может повышать риск развития новообразований до 17%.

По данным Роспотребнадзора, негативно на развитие онкозаболеваний также влияет употребление продуктов глубокой переработки - например колбас, наггетсов, пиццы и других. Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
У побережья Бразилии обнаружены нефтяные пятна
Площадь одного из них - 21 кв. км
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС