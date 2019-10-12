Роспотребнадзор сообщил о способах снижения риска возникновения рака

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний. Об этом сообщается в субботу на сайте ведомства.

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"Для профилактики онкологических заболеваний следует отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой", - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, около 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя.

Сообщается, что в 2015 году Международное агентство по изучению рака (МАИР) заявило, что чрезмерное потребление красного мяса и мясной продукции из красного мяса повышает риск развития колоректального рака. Так, потребление более 100 г мяса в день может повышать риск развития новообразований до 17%.

По данным Роспотребнадзора, негативно на развитие онкозаболеваний также влияет употребление продуктов глубокой переработки - например колбас, наггетсов, пиццы и других. Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.