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Кабмин одобрил проект закона о конфискации транспорта у нелегальных перевозчиков

Принимать решение о конфискации будет суд

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект закона о конфискации транспортных средств у нелегальных перевозчиков пассажиров. Документ будет внесен в Госдуму, сообщается на сайте кабмина.

"Законопроект разработан в соответствии с поручением президента России и предусматривает, в частности, повышение ответственности за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров и иных лиц автобусами и перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом путем введения дисквалификации должностных лиц и конфискации транспортных средств", - говорится в сообщении.

Принимать решение о конфискации транспорта будет суд. Соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

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