Власти Хайнаня сообщили, что на острове обеспечивается полное покрытие сетью 5G

ХАЙКОУ /Китай/, 12 октября. /ТАСС/. Власти китайской южной провинции Хайнань к концу сентября 2019 года установили на острове 507 базовых станций 5G, что позволило полностью покрыть регион сетью пятого поколения связи. Об этом заявил глава управления промышленности и информатизации провинции Ван Цзин.

"По состоянию на сентябрь этого года на острове Хайнань было установлено 507 базовых станций 5G, - цитирует заявление Ван Цзина портал "Хуаньцюван". - Это позволило достичь полного покрытия сетью связи пятого поколения всех городов и уездов провинции".

Глава управления отметил, что в настоящее время власти Хайнаня содействуют повсеместному внедрению 5G - технологии уже используются в ключевых отраслях промышленности, сфере здравоохранения, образования, культуры и туризма. В планах - активное использование пятого поколения связи в аэропортах, морских портах, крупных транспортных узлах острова, в области производства электроэнергии.

Ван Цзин также сообщил, что с момента начала выпуска в Китае лицензий на коммерческое использование сетей 5G Хайнань запустил пилотный проект по повсеместному внедрению пятого поколения связи. "Это будет способствовать социально-экономическому развитию провинции, ее интеллектуальному, цифровому преобразованию и, несомненно, развитию цифровой экономики острова", - резюмировал он.

6 июня этого года Министерство промышленности и информатизации КНР выдало первые лицензии на коммерческое использование сетей 5G. Их получили три крупнейших оператора мобильной связи страны China Telecom, China Mobile, China Unicom и телерадиовещательная корпорация China Broadcasting Network. По оценке Академии информации и коммуникационных технологий Китая, связь в формате 5G позволит создать в КНР дополнительно около 10,6 трлн юаней (порядка $1,54 трлн) валового продукта и 3 млн рабочих мест с 2020 по 2025 годы.