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AFP: активисты Extinction Rebellion блокировали движение у здания Нацсобрания Франции

Акции протеста в Париже должны продлиться еще не менее недели

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Активисты природозащитного движения Extinction Rebellion продолжили в субботу во французской столице свои акции протеста, которые должны продлиться еще не менее недели. Как сообщило Agence France-Presse (AFP), они блокировали улицы и мост у Национального собрания Франции (нижней палаты парламента).

"Верните нам нашу зеленую планету! Наш дом в огне!", - скандировали несколько сотен человек у здания Нацсобрания. Полиция стянула дополнительные силы в этот район и начала постепенно вытеснять манифестантов в первую очередь с расположенного рядом бульвара Сен-Жермен.

Парижские манифестации проводятся в рамках международной недели акций гражданского неповиновения, к которой призвала новая организация защитников окружающей среды Extinction Rebellion. 5 октября в Париже ее активисты на несколько часов уже блокировали большой торговый центр на площади Италии. С понедельника они в течение пяти дней занимали расположенную в центре города площадь Шатле, а также мост Менял, ведущий с правого берега Сены в сторону префектуры полиции и собора Нотр-Дам. Стражи порядка не предпринимали в отношении них никаких действий.

В пятницу манифестанты, среди которых было много велосипедистов, переместились в западную часть парижской туристической зоны и на несколько минут блокировали движение автомашин на площади генерала Шарля де Голля. Над Триумфальной аркой они подняли флаг своей организации.

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Франция
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