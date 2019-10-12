Синоптики сообщили, что по всей России в ближайшие дни ожидаются температурные аномалии

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Температура воздуха практически на всей территории России в течение ближайшей недели будет выше нормы на несколько градусов. Об этом рассказал в субботу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение всей пятидневки, если посмотреть на распределение температур по отношению к норме на карте, ожидается, что на всей территории страны температура будет выше нормы. Очень тепло в центре европейской территории России, тепло в Сибири, в районе Таймыра. Просто там очень низкая норма", - отметил Вильфанд.

По его словам, на юге Западной Сибири на выходных и в понедельник, 14 октября, температура будет выше нормы на 8-10 градусов. В частности, в Омской области днем может быть минимально 3-5 градусов тепла, а максимально - 15-16 градусов. Затем ночные температуры будут стремиться к нулю, а дневные составят около 10 градусов тепла. "Климат берет свое, вторая половина октября - холодает, ничего с этим не сделаешь", - сказал собеседник ТАСС.

Вильфанд отметил, что бархатный сезон продолжается на российском побережье Черного моря. "По-прежнему на Черноморском побережье температура воды очень высокая. В летний период, когда шли продолжительные антициклоны, деятельный слой Черного моря прогрелся более интенсивно, чем обычно, и сейчас медленно отдает свое тепло. И в третьей пятидневке октября температура воды в Туапсе - 22 градуса тепла, в Сочи- 21 градус. И температура воздуха примерно такая же. Настоящий бархатный сезон, хотя есть там и дождик", - сказал он.