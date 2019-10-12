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На юго-западе Китая большая панда родила двойню

Детеныши мужского пола появились на свет с разницей в несколько часов

ШАНХАЙ, 12 октября. /ТАСС/. Большая панда по кличке Сяоятоу в Китае принесла потомство и родила здоровую двойню. Как сообщает в субботу агентство "Синьхуа", это произошло в Центре по изучению и разведению больших панд в городе Чэнду (юго-западная провинция Сычуань).

Детеныши мужского пола появились на свет с разницей в несколько часов. Первый при рождении весил 176,6 г, а второй - 131,4 г. Сотрудники центра рассказали, что роды у Сяоятоу, которая ранее уже приносила потомство, прошли хорошо.

Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. В 2019 году, сообщает агентство, в Центре по изучению и разведению больших панд в Чэнду родилось уже 11 детенышей. В естественных условиях осталось чуть меньше 2 тыс. бамбуковых медведей. В основном они обитают в горной местности юго-западной провинции Сычуань, где сохранились бамбуковые леса. В различных питомниках и зоопарках по всему миру содержится свыше 540 этих животных.

Власти Китая поставили задачу к 2025 году довести общую популяцию обитающих в дикой природе панд до более 2 тыс. особей.

Теги
Китай
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