Новые корпуса с современным оборудованием построили в Чечне для психиатрической больницы

ГРОЗНЫЙ, 12 октября. /ТАСС/. Республиканская психиатрическая больница (РПБ) " Дарбанхи " в Гудермесском районе Чечни получила новые корпуса с современным оборудованием. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"За короткий период здесь проделан колоссальный объем работы - от строительства новых зданий до благоустройства прилегающей территории. Это коренным образом улучшит стационарную специализированную помощь лицам, страдающим психическими расстройствами. Это очень важное событие для системы здравоохранения нашей республики. Ведь лечебное учреждение обслуживает десять городов и районов республики с населением свыше 820 человек", - приводит пресс-служба слова Рамзана Кадырова.

Построены административный корпус с приемным отделением, корпус мужского отделения, здание патологоанатомического отделения, водолечебница с бассейном и теплицы для привлечения больных к трудотерапии.

У больницы также появилось новое здание диагностического отделения на 30 коек, включающее клиническую лабораторию, рентгенкабинет, кабинет физиотерапии, зубной кабинет, автоклавную и аптеку. Кроме того, до конца года будет введен в эксплуатацию врачебный дом на 16 квартир.

"В нашей республике функционируют современные больницы и поликлиники. Они обеспечены квалифицированными кадрами и дорогостоящим оборудованием. Это позволяет на ранних стадиях выявлять болезни, а также лечить тяжелые недуги. Важным показателем состояния медицинской отрасли является рост иногородних пациентов, которые обращаются в наши лечебные учреждения за помощью", - сказал на открытии глава Чечни.

В августе текущего года новые корпуса также построили для психиатрической больницы "Самашки" в Ачхой-Мартановском районе республики. На территории медицинского учреждения были возведены мужской и женский стационары на прием 70 человек, административно-диагностический корпус, лаборатория, здание с прачечной и столовой.