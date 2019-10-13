Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Тайфун "Хагибис"

Япония отложила смотр кораблей ВМС из-за тайфуна "Хагибис"

На данный момент новые сроки проведения смотра не сообщаются

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение отложить проведение 29-го торжественного смотра кораблей ВМС из-за последствий тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию. Об этом в воскресенье заявил журналистам министр обороны Японии Таро Коно, сообщило агентство Kyodo.

На данный момент новые сроки проведения смотра не сообщаются. Торжественный смотр кораблей морских Сил самообороны страны, в котором также принимают участие корабли иностранных ВМС, должен был пройти 13-14 октября. В его рамках для местного населения должен был быть организован фестиваль на военно-морскую тематику.

По последним данным по крайней мере восемь человек погибли, 24 числятся пропавшими и еще более 100 получили травмы различной степени тяжести из-за удара тайфуна "Хагибис". Работа столичных аэропортов Ханэда и Нарита возобновлена, однако железнодорожное сообщение по многим направлениям, включая многие линии поездов в Токио, по-прежнему приостановлено. Местные власти обещают возобновить транспортное сообщение в течение воскресенья.

Теги
ЯпонияТайфун "Хагибис"
Реклама на ТАСС
Тайфун "Хагибис" принес непогоду на юг Курильских островов
Ожидается усиление ветра до 33 м/с
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС