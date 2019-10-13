Япония отложила смотр кораблей ВМС из-за тайфуна "Хагибис"

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение отложить проведение 29-го торжественного смотра кораблей ВМС из-за последствий тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию. Об этом в воскресенье заявил журналистам министр обороны Японии Таро Коно, сообщило агентство Kyodo.

На данный момент новые сроки проведения смотра не сообщаются. Торжественный смотр кораблей морских Сил самообороны страны, в котором также принимают участие корабли иностранных ВМС, должен был пройти 13-14 октября. В его рамках для местного населения должен был быть организован фестиваль на военно-морскую тематику.

По последним данным по крайней мере восемь человек погибли, 24 числятся пропавшими и еще более 100 получили травмы различной степени тяжести из-за удара тайфуна "Хагибис". Работа столичных аэропортов Ханэда и Нарита возобновлена, однако железнодорожное сообщение по многим направлениям, включая многие линии поездов в Токио, по-прежнему приостановлено. Местные власти обещают возобновить транспортное сообщение в течение воскресенья.