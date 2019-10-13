Полпред в УрФО поручил изучить суть претензий по делу экс-губернатора Дубровского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов поручил изучить суть претензий к экс-губернатору Челябинской области Бориса Дубровского, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Об этом сам Цуканов сообщил журналистам в воскресенье.

Следственный департамент МВД РФ 11 октября принял к производству уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов.

"Я вчера увидел информацию. Нужно разобраться, уже в понедельник я попросил своего заместителя доложить мне, в чем суть претензий к Дубровскому", - сказал полпред.

Борис Дубовский возглавлял Челябинскую область с января 2014 года. В марте 2019 года президент России Владимир Путин принял его отставку. С 2011 по 2014 год Дубровский был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината.

Ранее источник, знакомый с материалами дела, сообщал ТАСС, что Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии.

Фабула дела

Как говорится в материалах дела, "в период с 2016 по 2018 год, используя свои полномочия, губернатор Челябинской области Дубровский путем включения в конкурсную документацию специальных требований обеспечил победу в конкурсах на строительство и реконструкцию дорог АО "Южуралмост". В постановлении о возбуждении дела в отношении Дубровского утверждается, что с этой компанией было заключено 15 контрактов.

В результате этих противоправных действий Дубровского бюджету был причинен ущерб на сумму более 20 млрд рублей.

"Дивиденды за выигранные конкурсы зачислялись на счета ЗАО "Виста", владельцем контрольного пакета которого является Дубровский", - считает следствие.

В августе 2018 года Федеральная антимонопольная служба РФ по факту сговора на конкурсе по ремонту и реконструкции дорог и ограничении конкуренции возбудила дело в отношении Дубровского, министерства дорожного хозяйства региона и компании "Южуралмост".