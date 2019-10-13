Путин признался, что не читает Трампа в Twitter

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что не читает своего американского коллегу Дональда Трампа в Twitter, но считает его мнение важным для мира в целом. Об этом глава государства рассказал в воскресенье в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia, отвечая на соответствующий вопрос.

"У меня самого нет никакого Twitter. И я не слежу за этим, - сказал глава российского государства, отвечая на вопрос о том, читает ли он публикации Трампа в этой социальной сети. - Но, конечно, время от времени мои сотрудники мне сообщают".

Путин при этом подчеркнул, что "мнение президента США всегда важно, всегда имеет значение для очень многих, для мира в целом". "Но я сам это не читаю", - добавил он.