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Конюхов отложит второй этап кругосветки в 2020 году

Путешественник отметил, что океанская весельная лодка "Акрос" нуждается в ремонте

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов отложит второй этап кругосветного одиночного плавания из-за ремонта лодки и других планов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на его сайте.

Ранее предполагалось, что он продолжит экспедицию в 2020 году.

"Учитывая большой список модернизационных и сервисных работ и другие экспедиционные и творческие планы Федора Конюхова на 2020 год, было принято решение отложить реализацию второго этапа: Южная Америка - Австралия", - отмечено в сообщении.

Океанская весельная лодка "Акрос", на которой Конюхов пересек Южный океан от Новой Зеландии до пролива Дрейка, уже доставлена в Москву. На организацию доставки ушло несколько месяцев.

Поклонники путешественника смогут увидеть лодку - в ноябре в Технопарке "Сколково", а в апреле 2020 года - на выставке "Нефтегаз".

Говоря о планах, Конюхов заметил, что лодку нужно хорошо подготовить, а с учетом полученного опыта путешественнику предстоит подготовиться морально, духовно и физически.

О кругосветке

Одиночное кругосветное плавание Федора Конюхова на весельной лодке "Акрос" началось 6 декабря 2018 года из порта Данидин в Новой Зеландии. Первый этап до мыса Горн в Чили он преодолел за 154 дня и завершил в 9 мая этого года. Всего планируется три этапа, в общей сложности маршрут составляет 27 тыс. км.

К настоящему моменту Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2007 году Конюхов уже огибал Южное полушарие на парусной яхте "Алые паруса" через Атлантический, Индийский и Тихий океаны.

Теги
РоссияКонюхов, Федор Филиппович
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