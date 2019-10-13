Хайнань усилил подготовку специалистов по обработке продуктов в странах бассейна Меконга

ХАЙКОУ /Китай/, 13 октября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань активизировала меры по подготовке персонала для предприятий стран бассейна реки Меконг, специализирующихся на переработке и упаковке сельхозпродукции из тропиков. Как сообщил информационный портал "Наньхайван", ключевая задача этой программы - оптимизация сотрудничества КНР с государствами Юго-Восточной Азии при реализации инициативы "Один пояс - один путь".

По его данным, одним из активных участников соответствующих образовательных проектов стал Хайнаньский университет, который при поддержке Министерства науки и техники Китая, в частности, организовал в октябре двухнедельное обучение для сотрудников компаний Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и Мьянмы.

"В процессе обучения специалисты стран бассейна Меконга получат более четкое представление о технике и оборудовании обрабатывающего производства тропической сельхозпродукции КНР, - отметила глава университетского оргкомитета Хань Шумэй. - У них есть возможность на практике узнать, как это осуществляется в Китае".

По словам местных экспертов, такие программы нацелены на усиление экономической и промышленной интеграции КНР с государствами Юго-Восточной Азии, на формирование эффективных международных производственных цепочек в регионе. Как полагают специалисты, благодаря таким программам создается надежная основа для развития прочных дружественных отношений между различными народами региона.

Согласно плану китайского правительства, с 2016 по 2019 год национальные вузы должны обеспечить подготовку 5 тыс. специалистов из стран бассейна реки Меконг, предоставить им 18 тыс. стипендий. Таким образом, как ожидается, в этом регионе будут "ликвидированы слабые звенья в переработке сельхозпродукции", "в полной мере задействован потенциал по производству товаров с высокой добавленной стоимостью", что ускорит взаимовыгодное сотрудничество с Китаем.