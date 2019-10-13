Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хайнань усилил подготовку специалистов по обработке продуктов в странах бассейна Меконга

Задача этой программы - оптимизация сотрудничества Китая с государствами Юго-Восточной Азии при реализации инициативы "Один пояс - один путь"

ХАЙКОУ /Китай/, 13 октября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань активизировала меры по подготовке персонала для предприятий стран бассейна реки Меконг, специализирующихся на переработке и упаковке сельхозпродукции из тропиков. Как сообщил информационный портал "Наньхайван", ключевая задача этой программы - оптимизация сотрудничества КНР с государствами Юго-Восточной Азии при реализации инициативы "Один пояс - один путь".

Спецпроект на тему
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее Специальный проект правительства провинции Хайнань и ТАСС

По его данным, одним из активных участников соответствующих образовательных проектов стал Хайнаньский университет, который при поддержке Министерства науки и техники Китая, в частности, организовал в октябре двухнедельное обучение для сотрудников компаний Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и Мьянмы.

"В процессе обучения специалисты стран бассейна Меконга получат более четкое представление о технике и оборудовании обрабатывающего производства тропической сельхозпродукции КНР, - отметила глава университетского оргкомитета Хань Шумэй. - У них есть возможность на практике узнать, как это осуществляется в Китае".

По словам местных экспертов, такие программы нацелены на усиление экономической и промышленной интеграции КНР с государствами Юго-Восточной Азии, на формирование эффективных международных производственных цепочек в регионе. Как полагают специалисты, благодаря таким программам создается надежная основа для развития прочных дружественных отношений между различными народами региона.

Согласно плану китайского правительства, с 2016 по 2019 год национальные вузы должны обеспечить подготовку 5 тыс. специалистов из стран бассейна реки Меконг, предоставить им 18 тыс. стипендий. Таким образом, как ожидается, в этом регионе будут "ликвидированы слабые звенья в переработке сельхозпродукции", "в полной мере задействован потенциал по производству товаров с высокой добавленной стоимостью", что ускорит взаимовыгодное сотрудничество с Китаем.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
В Минздраве сообщили, что пассивное курение в России сократилось на 40%
В ведомстве отметили, что это произошло благодаря антитабачной кампании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС