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Питьевая вода в Уфе не загрязнена после утечки стоков на заводе "Полиэф"

Взятые предприятием пробы воздуха также не показали превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ

УФА, 13 октября. /ТАСС/. Загрязнения питьевой воды в столице Башкирии не произошло после утечки стоков на заводе "Полиэф". Об этом сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь муниципального унитарного предприятия "Уфаводоканал" Азамат Магадеев.

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"Лаборатории предприятия МУП "Уфаводоканал" обеспечивают постоянный контроль качества питьевой воды в столичном водопроводе в соответствии с утвержденной программой лабораторного контроля. По состоянию на 13 октября 2019 года, полученные результаты анализов по показателям соответствуют нормативным требованиям СанПин 2.1.4-1074-01 ("Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества")", - сказал Магадеев.

Завод "Полиэф" 11 октября сообщил, что проверка проб воды и воздуха в башкирском Благовещенске также не выявила превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ после инцидента с утечкой стоков.

Об утечке стоков

На заводе "Полиэф" 9 октября из 20-тонного резервуара вытекло 8 тонн воды с органическими веществами низких классов опасности, часть стоков попала на прилегающую территорию. Населенные пункты и предприятия не попали в зону возможного воздействия, пострадавших нет. В ликвидации последствий утечки приняли участие более 160 человек и 80 единиц техники.

По данным предприятия, разлив затронул часть инфраструктурной территории завода, также стоки попали на прилегающую территорию. Сейчас сточные воды откачиваются из поврежденного резервуара в другие резервуары, строятся дамбы. Как сообщили ТАСС на предприятии, временно снижена производственная нагрузка на очистные сооружения.

О предприятии

Муниципальное унитарное предприятие "Уфаводоканал" обеспечивает бесперебойное централизованное холодное водоснабжение и водоотведение для населения, предприятий и организаций города Уфы.

"Полиэф" - крупнейший в России производитель терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата - сырья для полимерной пищевой упаковки. Мощность предприятия по производству терефталевой кислоты достигает 272 тыс. тонн в год, полиэтилентерефталата - 219 тыс. тонн в год. 100% акций предприятия принадлежит компании "Сибур".

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