В Сочи установили мировой рекорд в массовом прыжке с моста с парашютом

СОЧИ, 13 октября. /ТАСС/. Спортсмены со всего мира в рамках фестиваля бейсджампинга в Сочи установили мировой рекорд в массовом бейс-прыжке с моста высотой 207 м. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Скайпарка.

"С 10 по 13 октября в парке приключений на высоте Skypark AJ Hackett Sochi прошел Фестиваль бейсджампинга BASE days 2019. В его рамках был установлен рекорд: сразу 27 бейсджамперов одновременно прыгнули с моста Skybridge", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за четыре дня пятого ежегодного фестиваля бейсджампинга пятьдесят участников из России, Дании, Индии, Бразилии, США, Великобритании и Турции совершили восемьсот акробатических показательных прыжков.

Последний мировой рекорд по самому массовому бейс-прыжку поставлен в 2018 году в Сочи. 26 профессиональных бейсеров спрыгнули с парашютами с самого длинного пешеходного подвесного моста в России, отметили в пресс-службе.

Бейсджампинг - отдельная экстремальная дисциплина парашютизма, отличающаяся тем, что прыжки совершаются с неподвижных объектов. Эти прыжки тем опаснее, чем ниже объект, с которого прыгают бейсеры.