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Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией российского крейсера "Петр Великий"

Брайан Мэст опубликовал свое сообщение в Twitter, но вскоре удалил свою запись
Атомный крейсер "Петр Великий" Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Атомный крейсер "Петр Великий"
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 14 октября. Член Палаты представителей Конгресса США Брайан Мэст в воскресенье проиллюстрировал свое поздравление Военно-морским силам Соединенных Штатов с 244-летием изображением российского атомного ракетного крейсера "Петр Великий".

Сообщение конгрессмена было опубликовано в одном из его аккаунтов в Twitter. На ошибку обратил внимание журналист издания Politico Дейв Браун, который освещает оборонные вопросы.

"Две великие традиции 13 октября: праздновать день рождения американского флота и выкладывать в Twitter фотографии российских кораблей, чтобы его отметить", - отметил журналист.

Позднее Мэст удалил свою запись.

"Петр Великий", вошедший в состав ВМФ России в 1998 году, - крупнейший в мире боевой корабль, который оснащен атомной энергетической установкой и при этом не является авианосцем. Водоизмещение крейсера составляет 24,5 тыс. тонн, длина - 251 м. Корабль вооружен ударными, зенитными и противолодочными ракетными комплексами и артиллерией.

Теги
СШАРоссия
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