Экоактивисты заблокировали движение в центре Лондона

ТАСС, 14 октября. Активисты природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") в понедельник утром заблокировали главную транспортную развязку в центральном районе Лондона - Сити. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, экоактивисты устроили сидячую демонстрацию на проезжей части возле Банка Англии. Как уточняет агентство, протестующие нацелились на крупные финансовые институты, которые, по их мнению, финансируют разведку углеводоров. "В настоящее время протестующие блокируют дороги вокруг Банк-джанкшн (Bank Junction). Пожалуйста, используйте альтернативные маршруты, если это возможно", - сообщила полиция Лондона в Twitter.

Акции Extinction Rebellion в Лондоне идут уже восьмой день. Участники перекрывают улицы и устраивают стихийные пикеты в разных районах Лондона. По последним данным, за минувшую неделю задержано более 1,3 тыс. манифестантов, для поддержания порядка дополнительно прибыли 500 сотрудников полиции.

Движение Extinction Rebellion, основанное в Великобритании в 2018 году, провозгласило своей целью посредством протеста привлечь внимание политиков и подтолкнуть их к принятию мер против изменения климата. Акции Extinction Rebellion проходят в 60 городах мира.

В апреле активисты Extinction Rebellion на протяжении двух недель блокировали движение на транспортных магистралях Лондона, мешали работе метро и перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления. В ходе апрельских протестов британская полиция задержала более тысячи человек, и на этот раз в Скотленд-Ярде обещают провести еще больше задержаний.