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Северный Кавказ

Высокоскоростной интернет появился на популярном у туристов озере в Чечне

Устойчивый сигнал появился по всей протяженности береговой линии озера Кезеной-Ам

ГРОЗНЫЙ, 14 октября. /ТАСС/. МТС обеспечила беспроводной связью четвертого поколения популярную туристическую достопримечательность Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"В начале октября на территории туристического комплекса "Кезеной-Ам" была запущена новая базовая станция LTE МТС. Индивидуальный технический проект станции позволил в условиях высокогорья подключить "жемчужину Чечни" к качественной голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету со скоростью до 100 Мбит/с. Устойчивый сигнал появился по всей протяженности береговой линии озера", - говорится в сообщении.

Казеной-Ам - крупнейшее высокогорное озеро Северного Кавказа, расположенное на границе Чечни и Дагестана на высоте 1869 метров над уровнем моря. На его берегу находится одноименный горнолыжный курорт, который включает в себя гостиницу, спорткомплекс, коттеджи, ресторан, лодочную станцию и пирс.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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