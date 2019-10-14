Высокоскоростной интернет появился на популярном у туристов озере в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 14 октября. /ТАСС/. МТС обеспечила беспроводной связью четвертого поколения популярную туристическую достопримечательность Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"В начале октября на территории туристического комплекса "Кезеной-Ам" была запущена новая базовая станция LTE МТС. Индивидуальный технический проект станции позволил в условиях высокогорья подключить "жемчужину Чечни" к качественной голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету со скоростью до 100 Мбит/с. Устойчивый сигнал появился по всей протяженности береговой линии озера", - говорится в сообщении.

Казеной-Ам - крупнейшее высокогорное озеро Северного Кавказа, расположенное на границе Чечни и Дагестана на высоте 1869 метров над уровнем моря. На его берегу находится одноименный горнолыжный курорт, который включает в себя гостиницу, спорткомплекс, коттеджи, ресторан, лодочную станцию и пирс.