Мурманская область при поддержке арктических стран создаст стандарты для северных городов

МУРМАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Страны-участницы организации "Арктический круг" поддержали инициативу Мурманской области по разработке специфических стандартов благоустройства северных городов. Об этом сообщила в понедельник на совещании в областном правительстве врио замгубенатора Мария Дерунова по итогам участия в седьмой ассамблее "Арктического круга" в Рейкьявике.

"Все арктические страны поддержали инициативу нашего региона по созданию стандартов по развитию городов в арктическом климате. На сегодня в мире нет специфических требований именно к городскому развитию - как делать общественные пространства, как защищать людей от ветра - они нигде не разработаны", - сказала Дерунова.

Она отметила, что страны "Арктического круга" готовы начать эту работу на площадке Мурманской области под руководством специалистов региона. Идея была поддержана на уровне правительственных делегаций, ряд институтов из разных стран уже выразили готовность участвовать.

Как добавила Дерунова, представители арктических стран также высоко оценили опыт Мурманской области по вовлечению жителей к принятию ключевых решений. В частности, участникам был представлен портал "Наш Север", который аккумулирует жалобы и предложения жителей региона и является каналом связи между населением и чиновниками.

"Арктический круг" - созданная по инициативе Исландии организация стран, интересующихся развитием Арктики, - как северных, так и ряда других, в том числе Японии и Китая. На встречах представители стран-участниц обсуждают вопросы экономики, науки, политики и др. Проходившая в Рейкьявике очередная встреча собрала глав государств и правительств, международных экспертов, представителей бизнеса, научного сообщества, исследователей, студентов, всего свыше 2 тыс. человек из более чем 50 стран.