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Медведев попросил Силуанова передать привет Георгиевой и Лагард в Вашингтоне

Министр финансов подтвердил планы визита в США

ГОРКИ, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попросил в понедельник первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова передать привет директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой и будущему председателю Европейского центрального банка Кристин Лагард во время его визита в Вашингтон для участия в осенней встрече Всемирного банка и МВФ и "финансовой двадцатке".

"Антон Германович [Силуанов], вы в Вашингтон собрались? Там сессия МВФ будет, плюс "двадцатка", - сказал он на совещании с вице-премьерами. Силуанов подтвердил планы визита в США.

"Ну, привет там передавайте новому руководителю, главе МВФ Кристалине Георгиевой, с которой мы встречались на различных форматах, и, естественно, Кристин Лагард, которая переходит в европейскую центральную банковскую систему", - сказал Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСилуанов, Антон ГермановичРоссияЛагард, КристинГеоргиева, Кристалина
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