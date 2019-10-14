Медведев попросил Силуанова передать привет Георгиевой и Лагард в Вашингтоне

ГОРКИ, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попросил в понедельник первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова передать привет директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой и будущему председателю Европейского центрального банка Кристин Лагард во время его визита в Вашингтон для участия в осенней встрече Всемирного банка и МВФ и "финансовой двадцатке".

"Антон Германович [Силуанов], вы в Вашингтон собрались? Там сессия МВФ будет, плюс "двадцатка", - сказал он на совещании с вице-премьерами. Силуанов подтвердил планы визита в США.

"Ну, привет там передавайте новому руководителю, главе МВФ Кристалине Георгиевой, с которой мы встречались на различных форматах, и, естественно, Кристин Лагард, которая переходит в европейскую центральную банковскую систему", - сказал Медведев.