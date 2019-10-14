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Дело об убийстве ребенка в Саратове

В Саратове благоустроят подход к школе после убийства девятилетней девочки

Ребенок ходил в школу через гаражи по неосвещенной и незаасфальтированной тропинке, на которой валяется мусор
' ТАСС/YouTube'

САРАТОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Саратовские власти выделили средства из бюджета города на благоустройство территории гаражных массивов, через который ежедневно в школу шла девятилетняя девочка, убитая в Саратове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

Девочка пропала 9 октября по дороге в школу. В ночь с 10 на 11 октября стало известно, что тело ребенка было обнаружено в районе гаражей между домом девочки и школой. Позднее было опубликовано видео, на котором запечатлена дорога между гаражами, по которой девочка ходила в школу - это незаасфальтированная и неосвещенная тропинка, на которой валяется мусор. После этого глава Саратова поручил проверить все подходные пути ко всем образовательным учреждениям и в кратчайшие сроки привести их в порядок, в том числе путь к школе девочки.

"Рабочие приступили к благоустройству подходного пути к школе (...) работы по благоустройству ведутся муниципальными службами за счет бюджета города", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что сейчас с подхода к школе вывозится мусор. "В настоящее время в администрации города проходит совещание, где в том числе рассматривается вопрос благоустройства подходов к учебным заведениям", - добавила она.

Теги
РоссияСаратовская областьДело об убийстве ребенка в Саратове
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