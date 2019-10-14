Стало известно меню обеда делегации Путина в Эр-Рияде

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Официальные делегации, сопровождающие президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда во время государственного визита российского лидера в Эр-Рияд, угостили мраморной говядиной, ассорти саудовских закусок и шоколадным муссом.

В меню обеда значатся семь блюд. Так, министрам и руководителям ведомств были предложены "ассорти холодных и горячих закусок, домашняя соленая семга с зеленой спаржей под бальзамическим соусом, куриная грудка, фаршированная овощами с шафраном и куркумой".

На горячее подается "филе говядины вагю (японское мраморное мясо, произведенное из бычков семейства вагю) с мини морковью и запеченным картофелем под апельсиновым соусом".

Также повара приготовили для гостей "ассорти саудовских закусок, шоколадный мусс с хрустящей нугой, манговым пюре и малиновым мороженым и ассорти из фруктов".

Обед подается в королевском дворце "Аль-Ямама". Здесь же король Саудовской Аравии дает государственный прием в честь Путина.

Дворец "Аль-Ямама" - официальная резиденция короля в Эр-Рияде, здесь монарх обычно проводит осень и зиму. Он расположен на западе города, в нем также проходят заседания Совета министров, официальные приемы и переговоры с иностранными делегациями. Дворцовый комплекс включает в себя королевскую администрацию и Консультативный совет (Совет Шуры).