Аксенов поручил включить отопление в большинстве соцобъектов в Крыму в течение трех дней

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Большинство социальных объектов в Крыму начнут отапливать в течение трех дней. Об этом в понедельник сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Считаю, что в учреждениях образования и здравоохранения, в социально значимых объектах, где особенно нуждаются в комфорте и тепле, следует ориентироваться на температуру внутри помещений. Это позволит снизить риск простудных заболеваний, ускорить процесс выздоровления больных, создать комфортные условия для работы персонала. Дал поручение запустить систему теплоснабжения. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым уже рекомендовало муниципальным образованиям принять соответствующие распоряжения. Большинство школ, детских садов, больниц и других социальных объектов должно быть обеспечено теплом в течение трех дней", - написал Аксенов.

По прогнозу крымского Гидрометцентра, в ближайшие три дня на полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух в Симферополе днем будет прогреваться до 26 градусов, ночью местами по региону температура будет понижаться до 7 градусов.

Отопительный сезон начнется после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней продержится на уровне ниже 8 градусов.