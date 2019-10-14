Арбитражный суд обязал "Морской вокзал" вернуть властям Петербурга более 100 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал признанное банкротом акционерное общество "Морской вокзал" вернуть городскому комитету по имущественным отношениям более 100 млн рублей долгов по договорам, включив эти требования в реестр кредиторов, следует из определения суда.

"Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований кредиторов акционерного общества "Морской вокзал" требования Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга в размере 92 млн 233 тыс. 455,25 рублей основного долга, 10 млн рублей неустойки", - говорится в документе.

В определении отмечается, что власти в исковых требованиях просили суд взыскать с должника неустойку в более 30 млн рублей, однако суд "посчитал возможным снизить размер" неустойки. Еще более 92 млн рублей власти города взыскивали с акционерного общества как долг по договору аренды от 1998 года, а также по еще одному договору с обществом, характер которого не уточняется в документе.

История с банкротством АО "Морской вокзал" началась в 2018 году с разрыва договора аренды властями города с обществом на имущественный комплекс морского вокзала, который расположен в Петербурге на площади Морской славы у выставочного комплекса "Ленэкспо". Общество было арендатором здания вокзала, причалов, пирсов и берегоукрепления с 1998 года, инфраструктура использовалась для швартовки паромов.

После этого АО "Морской вокзал" подало в суд иск о собственном банкротстве из-за долгов. Сначала арбитраж ввел процедуру наблюдения, а в январе этого года постановил признать общество банкротом. Конкурсное производство в отношении общества продлится до 21 января 2020 года.