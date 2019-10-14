Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Арбитражный суд обязал "Морской вокзал" вернуть властям Петербурга более 100 млн рублей

В январе 2019 года акционерное общество признано банкротом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал признанное банкротом акционерное общество "Морской вокзал" вернуть городскому комитету по имущественным отношениям более 100 млн рублей долгов по договорам, включив эти требования в реестр кредиторов, следует из определения суда.

"Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований кредиторов акционерного общества "Морской вокзал" требования Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга в размере 92 млн 233 тыс. 455,25 рублей основного долга, 10 млн рублей неустойки", - говорится в документе.

В определении отмечается, что власти в исковых требованиях просили суд взыскать с должника неустойку в более 30 млн рублей, однако суд "посчитал возможным снизить размер" неустойки. Еще более 92 млн рублей власти города взыскивали с акционерного общества как долг по договору аренды от 1998 года, а также по еще одному договору с обществом, характер которого не уточняется в документе.

История с банкротством АО "Морской вокзал" началась в 2018 году с разрыва договора аренды властями города с обществом на имущественный комплекс морского вокзала, который расположен в Петербурге на площади Морской славы у выставочного комплекса "Ленэкспо". Общество было арендатором здания вокзала, причалов, пирсов и берегоукрепления с 1998 года, инфраструктура использовалась для швартовки паромов.

После этого АО "Морской вокзал" подало в суд иск о собственном банкротстве из-за долгов. Сначала арбитраж ввел процедуру наблюдения, а в январе этого года постановил признать общество банкротом. Конкурсное производство в отношении общества продлится до 21 января 2020 года.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Туристический маршрут "Александр Невский" до конца года примет 3,5 тыс. детей
Он будет проходить по территории Псковской, Новгородской и Ярославской областей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС