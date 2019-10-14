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Северный Кавказ

По Пятигорску к 205-летию со дня рождения Лермонтова проедет поэтический трамвай

Его маршрут пройдет через микрорайон Белая Ромашка, микрорайон "Квартал" и центр города

ПЯТИГОРСК, 14 октября. /ТАСС/. Проект "Поэтический трамвай", приуроченный к 205-летию со дня рождения поэта Михаила Лермонтова, пройдет в Пятигорске 16 октября, сообщили ТАСС в понедельник организаторы акции.

"16 октября по городу-курорту будет ездить поэтический трамвай. В рамках проекта предусмотрен "Свободный микрофон" для того, чтобы поэты Кавказских Минеральных Вод смогли прочитать свои стихотворения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, поэтический трамвай проедет по улицам города с 11:00 до 16:00 мск. Его маршрут пройдет через микрорайон Белая Ромашка, микрорайон "Квартал", центр города. Тема проекта: "Поэт на Кавказе". Принять участие в нем могут авторы-поэты и чтецы от 7 до 70 лет.

Организаторы мероприятия: Благотворительный фонд "Ангел", ассоциация волонтерских центров России, ГБУ СО "Пятигорский КЦСОН", общественное движение "Волонтеры-культуры", управление культуры администрации Пятигорска.

Лермонтов (1814-1841) - русский поэт и писатель, автор романа "Герой нашего времени", поэмы "Мцыри", стихотворений "Смерть поэта", "Парус" и других. В Пятигорске Лермонтов бывал неоднократно, именно в этом городе у подножия горы Машук произошла дуэль, в которой он погиб.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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