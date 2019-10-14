Чувашские полицейские решили не наказывать женщину, выгуливавшую собаку из автомобиля

ТАСС, 14 октября. Полицейские Чувашии провели профилактическую беседу с женщиной, которая выгуливала собаку по проезжей части, не покидая своего автомобиля. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

В воскресенье очевидцы сняли на видео движущийся автомобиль, рядом с которым по дороге бежала собака на поводке. Под выложенный в соцсети роликом появились десятки комментариев, многие интернет-пользователи осуждали хозяйку собаки за жестокое отношение к питомцу.

"Автовладелица была установлена по номеру автомобиля на данном видео. Сотрудники полиции провели с ней беседу о недопустимости такого выгула собак по проезжей части на дорогах общего пользования", - сказала собеседница агентства.

Представитель МВД республики уточнила, что, со слов женщины, она следовала с собакой до ближайшей стоянки. "Женщина выпустила собаку для справления естественной нужды, но поскольку та не сделала это, [хозяйка] решила доехать таким вот образом до ближайшей площадки, где требовалась остановка", - пояснила она.

Собеседница агентства добавила, что во время инцидента никто не пострадал. Она также отметила, что полиция не проводит проверку в связи с произошедшим.