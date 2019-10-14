Новгородские власти приобретут около 40 квартир для медицинских работников до конца года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Новгородские власти приобретут для врачей-терапевтов, педиатров, медиков скорой медицинской помощи, работающих в регионе, первые квартиры в рамках новой региональной меры жилищной поддержки до конца 2019 года. На средства областного бюджета купят около 38 квартир, сообщил в ходе пресс-конференции в понедельник губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Как поясняли ТАСС в пресс-службе регионального правительства, в конце сентября депутаты Новгородской областной думы утвердили поправки в региональный бюджет, которые предусматривают выделение средств на покупку квартир для участковых терапевтов, педиатров, специалистов "скорой". Ранее подобной меры поддержки для медиков первичного звена, которых в Новгородской области не хватает, в регионе не было.

"Программа по предоставлению квартир врачам первичного звена - участковым терапевтам, педиатрам, фельдшерам скорой помощи - начнет работать уже в этом году. Порядка 38 квартир мы в этом году сможем приобрести для тех специалистов, которые уже есть, и для тех, которые еще появятся", - сказал Никитин.

Как пояснили ТАСС в министерстве здравоохранения Новгородской области, в рамках региональной меры поддержки жилье для медиков приобретут в Великом Новгороде, Боровичах, Старой Руссе. Врачи должны будут отработать в учреждениях здравоохранения региона семь лет, чтобы получить предоставленное жилье в собственность. Кроме того, на пресс-конференции губернатор Андрей Никитин рассказал, что планирует поднять вопрос оплаты труда медиков первичного звена в Новгородской области на заседании Госсовета, посвященного здравоохранению. Его проведение, как ТАСС сообщал ранее, намечено на конец октября.

"Больше всего меня беспокоит разрыв в заработных платах между нами [Новгородской областью] и соседними субъектами. Если просто механически повышать уровни зарплаты, то этот разрыв не уменьшится. Это сегодня ключевой вопрос. Наверное, должна быть некая "тарифная сетка", нужно возвращаться к более системной схеме оплаты, особенно для первичного звена - врачей, фельдшеров", - сказал журналистам Никитин, добавив, что также на Госсовете планируется обсудить возможности актуализации территориальной схемы здравоохранения региона.