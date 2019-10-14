Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новгородские власти приобретут около 40 квартир для медицинских работников до конца года

Для получения жилья в собственность терапевты, педиатры и специалисты скорой должны отработать семь лет в учреждениях здравоохранения региона

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Новгородские власти приобретут для врачей-терапевтов, педиатров, медиков скорой медицинской помощи, работающих в регионе, первые квартиры в рамках новой региональной меры жилищной поддержки до конца 2019 года. На средства областного бюджета купят около 38 квартир, сообщил в ходе пресс-конференции в понедельник губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Как поясняли ТАСС в пресс-службе регионального правительства, в конце сентября депутаты Новгородской областной думы утвердили поправки в региональный бюджет, которые предусматривают выделение средств на покупку квартир для участковых терапевтов, педиатров, специалистов "скорой". Ранее подобной меры поддержки для медиков первичного звена, которых в Новгородской области не хватает, в регионе не было.

"Программа по предоставлению квартир врачам первичного звена - участковым терапевтам, педиатрам, фельдшерам скорой помощи - начнет работать уже в этом году. Порядка 38 квартир мы в этом году сможем приобрести для тех специалистов, которые уже есть, и для тех, которые еще появятся", - сказал Никитин.

Как пояснили ТАСС в министерстве здравоохранения Новгородской области, в рамках региональной меры поддержки жилье для медиков приобретут в Великом Новгороде, Боровичах, Старой Руссе. Врачи должны будут отработать в учреждениях здравоохранения региона семь лет, чтобы получить предоставленное жилье в собственность. Кроме того, на пресс-конференции губернатор Андрей Никитин рассказал, что планирует поднять вопрос оплаты труда медиков первичного звена в Новгородской области на заседании Госсовета, посвященного здравоохранению. Его проведение, как ТАСС сообщал ранее, намечено на конец октября.

"Больше всего меня беспокоит разрыв в заработных платах между нами [Новгородской областью] и соседними субъектами. Если просто механически повышать уровни зарплаты, то этот разрыв не уменьшится. Это сегодня ключевой вопрос. Наверное, должна быть некая "тарифная сетка", нужно возвращаться к более системной схеме оплаты, особенно для первичного звена - врачей, фельдшеров", - сказал журналистам Никитин, добавив, что также на Госсовете планируется обсудить возможности актуализации территориальной схемы здравоохранения региона.

Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская область
Реклама на ТАСС
В Посольстве РФ сообщили, что в аэропорту Барселоны находятся россияне
В диппредставительстве добавили, что еще один рейс с россиянами прибудет через несколько часов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС