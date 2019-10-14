В Уфе временно закрыли киоск шаурмы из сети, в другой точке которой отравились посетители

УФА, 14 октября. /ТАСС/. Суд в Уфе на 90 суток приостановил деятельность киоска сети, продукцией другой точки которой 12 сентября отравились 15 человек. В заведении не соблюдаются санитарно- эпидемиологические требования, сообщает в понедельник пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Башкирии.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, причиной госпитализации отравившихся в сентябре стали бактерии золотистого стафилококка, которые были обнаружены в пробах салата. Следственное управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело о производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей. Управление Роспотребнадзора по республике и прокуратура проводят проверку, из киоска изъята вся пищевая продукция.

"Суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения"). Предпринимателю назначено наказание в виде приостановления деятельности организации общественного питания на срок 90 суток. Исполнительный документ немедленного исполнения поступил в Калининский районный отдел города Уфы УФССП России по Республике Башкортостан. Судебные приставы выехали по адресу нахождения заведения и опечатали помещение общественного питания", - говорится в сообщении.

В помещении киоска нет канализации, установлено, что работники, нарушая требования, моют инвентарь, сырье и руки в одной раковине. Также проверка выявила отсутствие у персонала личных медицинских книжек, что создает угрозу здоровью людей, добавили в ведомстве. Приставы намерены контролировать соблюдение судебного решения предпринимателем в течение всего срока административного наказания.