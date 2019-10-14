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СП: России не удалось достичь планового показателя по продолжительности жизни в 2018 году

По данным ведомства, целевой показатель по удовлетворенности населения качеством медицинской работы также не был достигнут

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Счетная палата России проанализировала исполнение госпрограммы "Развитие здравоохранения" в 2018 году и указала на то, что три плановых показателя из пяти не были достигнуты. Среди этих показателей и ожидаемая продолжительность жизни, которая по итогам прошлого года составила 72,9 лет вместо запланированных 74 лет, что связано с влиянием социально-экономических факторов. Об этом говорится в заключении контрольного ведомства.

"Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) (план - 74 , факт - 72,9), что связано с влиянием социально-экономических факторов, таких как высокая дифференциация доходов, сохраняющаяся безработица, еще достаточно высок (несмотря на его снижение в последние годы) показатель уровня смертности среди населения в трудоспособном возрасте", - говорится в заключении ведомства.

В августе 2019 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отмечала, что по результатам первого полугодия 2019 года ожидаемая продолжительность жизни выросла на 0,8 года и составила 73,7 года.

Не удалось по итогам прошлого года достигнуть запланированных показателей по снижению смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (план - 192,8 случая, факт - 193,1). "Причинами недостижения показателя снижения смертности от новообразований, согласно данным Минздрава России, к сохранению собственного здоровья и прохождению профилактических медицинских осмотров на фоне недостаточной информированности населения об онкологических заболеваниях и факторах риска их развития; недостаточно активная работа первичного звена здравоохранения по выявлению онкологических заболеваний; отсутствие онкологической настороженности врачей первичного звена здравоохранения", - уточняется в тексте документа.

Кроме того, Счетная палата фиксирует, что целевой показатель по удовлетворенности населения качеством медицинской работы в 2018 году также не был достигнут (план - 41,7%, факт - 38,7%). По данным Счетной палаты, в качестве причин Минздрав России называет низкую транспортную доступность, отсутствие эффекта лечения вследствие нарушения предписаний медработников, а также "неудовлетворенность организационными мероприятиями в медицинских организациях (расписание работы организации, врачей и пр.); длительное время ожидания приема специалиста; дефицит медицинских кадров; нарушение этики и деонтологии со стороны медицинского персонала; нарушение методик обследования и лечения; неудовлетворительная материально-техническая база организаций здравоохранения".

По информации Минздрава России, при этом уменьшилась по сравнению с ожидаемыми показателями смертность на 100 тыс. населения - в трудоспособном возрасте (план - 493,2 случая, факт - 481,6) и от болезней кровообращения (план - 583,7, факт - 573,6).

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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