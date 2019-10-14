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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у юга Курильской гряды

Жители Южно-Курильска ощутили подземные толчки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали во вторник утром у берегов юга Курильской гряды (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Сейсмособытие произошло в 10:14 по сахалинскому времени (02:14 мск - прим. ТАСС). Координаты - 44,4 северной широты и 146,8 восточной долготы. Глубина очага - 114 км, эпицентр находился в 88 км северо-восточнее города Южно-Курильска (расположен на острове Кунашир Большой Курильской гряды)", - сообщил собеседник агентства.

По информации сейсмологов, жители Южно-Курильска ощутили землетрясение с силой в два балла. Кроме того, подземные толчки силой в четыре балла почувствовали в поселке Малокурильское на острове Шикотан Малой Курильской гряды. Информация уточняется.

Теги
РоссияСахалинская область
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