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Житель Приморья встретил на дороге семью дальневосточного леопарда

Животных обнаружили приблизительно в 5 км от границ национального парка "Земля леопарда"
' YouTube/Земля Леопарда'

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Житель Приморского края, находясь за рулем автомобиля в районе села Краскино, встретил на дороге самку и двух котят дальневосточного леопарда на юге региона за пределами национального парка "Земля леопарда". Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба организации.

"Мать и два котенка были замечены в районе села Краскино Приморья за пределами национального парка. Видео поступило сотрудникам Земли леопарда от очевидца. Кошки были очень осторожны и определенно не искали встречи с человеком. Место встречи находится приблизительно в 5 км от границ национального парка "Земля леопарда", и в прошлые годы леопарды здесь встречались редко", - говорится в сообщении.

Встреча человека и диких животных обошлась без последствий. Так как семейство дальневосточного леопарда находилось за пределами нацпарка, сотрудники передали информацию о них инспекторам охотнадзора Приморья. Специалисты отмечают, что человеку нечего опасаться: в отличие от амурского тигра, дальневосточный леопард не нападает первым на человека.

"Популяция дальневосточного леопарда в России растет, и все чаще эти кошки фиксируются вне особо охраняемых природных территорий. Мы призываем с пониманием относиться к таким встречам и ценить такое соседство", - приводится в сообщении комментарий директора нацпарка "Земля леопарда" Виктора Бардюка.

Национальный парк "Земля леопарда" расположен на юго-западе Приморского края и занимает площадь в 262 тыс. га. В него входят заповедник "Кедровая падь", заказник "Леопардовый", земли охотничьих хозяйств, военные полигоны, приграничная зона, а также западная часть Фрунзенского района Владивостока на полуострове Песчаный. На территории нацпарка обитает ядро популяции самой редкой крупной кошки планеты - дальневосточного леопарда. По данным последних исследований, на "Земле леопарда" обитает не менее 91 взрослого дальневосточного леопарда и не менее 22 котят.

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РоссияПриморский край
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