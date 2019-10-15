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Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в ДТП

Прощание с Николаем Булакиным состоится 16 октября

ТАСС, 15 октября. В городе Абакан Республики Хакасия объявлен траур после гибели мэра города Николая Булакина в ДТП в Красноярском крае. Прощание с градоначальником состоится 16 октября, сообщается во вторник на сайте администрации Абакана.

"14 октября 2019 года трагически погиб глава города Абакана Николай Булакин. По постановлению городской администрации 16 октября 2019 года, в день прощания, в Абакане объявлен траур. Всем организациям и предприятиям рекомендовано перенести или отменить городские праздники, уличные, развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования. Также рекомендовано всем телерадиокомпаниям, вещающим на территории города Абакана, скорректировать программу вещания. На здании городской администрации приспущены флаги", - говориться в сообщении.

Прощание с Николаем Булакиным, состоится в Абакане, в Драматическом театре имени Лермонтова 16 октября с 9:00 (5:00 по мск) до 13:00 (9:00 по мск). Отпевание состоится в 14.00 (10:00 по мск) в Градо-Абаканском храме. Николай Булакин будет похоронен на территории храма.

Булакин родился в 17 декабря 1952 года в Томске. После окончания МГУ в 1976 году работал инженером в конструкторском бюро НПО "Энергия" в Московской области, с 1979 года обучался в очной аспирантуре Московского авиационного технологического института. В 1985 году он переехал в Абакан, работал старшим преподавателем, завкафедрой высшей математики в Абаканском филиале Красноярского политехнического института. 29 апреля 1995 года Булакин был избран главой администрации Абакана, затем переизбирался в 1999, 2004, 2008, 2013 и 2018 годах - в общей сложности руководил городом 24 года.

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