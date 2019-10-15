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Суд в Москве признал законным отказ в регистрации партии "Россия будущего" Навального

Ранее Минюст отказал партии в регистрации, свое решение ведомство обосновало тем, что название партии уже использовано другой политической организацией

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы во вторник признал законным решение Министерства юстиции об отказе в регистрации партии "Россия будущего" блогера Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

"Ранее жалобу на отказ подал директор ФБК Иван Жданов. Сегодня суд вынес по ней решение: отказать в требованиях заявителя в полном объеме", - сказала она.

Летом Минюст отказал партии "Россия будущего" в регистрации. Свое решение он обосновал тем, что это название уже использовано другой политической организацией.

В мае ведомство внесло в список политических партий новую организацию - "Политическая партия "Россия будущего", это название получила бывшая "Партия свободных граждан", председателем которой является 38-летний Александр Зорин.

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