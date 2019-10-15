Роспотребнадзор получит почти 319 млн руб. на борьбу с чумой

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Правительство РФ в 2020-2022 гг. выделит Роспотребнадзору почти 319 млн руб. на борьбу с чумой в странах Закавказья, Центральной Азии, а также в Монголии. Об этом сообщается во вторник на портале нормативно-правовых актов.

Уточняется, что в 2020 году Роспотребнадзор получит 129,9 млн рублей, в 2021-м - 96,3 млн, в 2022-м - 92,6 млн.

Чума передается людям от зараженных животных (преимущественно грызунов), а также через укусы блох, приводя к бубонным формам инфекции. Также передается от зараженного инфекцией человека при личных контактах. Чума лечится антибактериальными средствами, для профилактики инфекции проводится вакцинация.