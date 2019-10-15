Все дети КБР обеспечены учебниками в 2019 году

НАЛЬЧИК, 15 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии в начале учебного года закупили для школьников более 430 тыс. новых учебников, потратив на это 180 млн рублей, учебниками обеспечены все дети, сообщил во вторник председатель правительства региона Алий Мусуков, выступая на пленарном заседании парламента республики.

"По поручению главы республики мы проработали этот вопрос и направили беспрецедентную сумму в начале учебного года, около 180 млн рублей. На эти средства купили 430 тыс. новых учебников, в том числе по родным языкам, и на сегодняшний день мы 100% детей обеспечили учебниками", - сказал Мусуков, отвечая на вопросы депутатов.

Он признал, что за последние годы удавалось обеспечить учебниками лишь половину детей, что было обусловлено кроме нехватки денег и частым изменением федерального перечня литературы. Мусуков отметил, что пока не до конца решена проблема с учебниками на родных языках.

"У нас сегодня остается проблема с учебниками по родным языкам. В этом году мы выделили средства на покупку 47 тыс. учебников на родных языках: кабардинский язык, балкарский язык, кабардинская литература, балкарская литература, история, география и культура КБР", - добавил он, отметив, что средства распределены по муниципалитетам.

Во вторник парламент Кабардино-Балкарии дал согласие главе республики на назначение Мусукова на пост председателя правительства региона. Этот пост Мусуков занял во второй раз.