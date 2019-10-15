Госдума ввела штрафы за производство и оборот порошкового алкоголя

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о введении административной ответственности за изготовление и оборот порошкообразного алкоголя.

Кодекс об административных правонарушениях дополняется новой статьей - "Производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции". Согласно тексту, такое правонарушение повлечет за собой штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.

Штраф для должностных лиц составит от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. В обоих случаях также предусмотрена возможность конфискации вещества.

В декабре 2018 год Госдума приняла закон о запрете производства и оборота порошкообразной спиртосодержащей продукции, то есть смеси, предназначенной для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт более 0,5%. Исключение будет составлять продукция в соответствии с перечнем, установленным правительством РФ.

Как отмечают разработчики закона, инициатором которого выступило правительство, его принятие будет способствовать реализации задач, определенных в Основах государственной политики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 года.