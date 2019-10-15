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Специалисты поймали медведя, бегавшего по улицам Чебоксар

Животное вывезут за город и отпустят на волю
' ProГород Чебоксары / YouTube'

ТАСС, 15 октября. Специалисты усыпили медведя, которого обнаружили возле жилых домов в Чебоксарах. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой МВД по Чувашии.

"Утром 15 октября несколько нарядов патрульно-постовой службы и Госавтоинспекции выехали в Новоюжный микрорайон столицы [Чувашии], где жители домов по улице Хевешская увидели медведя в овраге. Оцепив территорию, полицейские вместе со специалистами не выпускали животное из зарослей, медведя удалось усыпить с помощью снотворного", - отмечается в сообщении.

Сейчас специалисты пытаются понять, как медведь оказался в городе. После проведения необходимых процедур, животное отпустят на волю.

По данным МВД Чувашии, первое сообщение о медведе, перебегавшем улицу в районе поселка Соляное в Чебоксарах, поступило в полицию около 20:00 мск 14 октября. Позже видео с авторегистратора появилось в соцсетях.

Теги
РоссияЧувашия
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