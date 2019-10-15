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Госдума усилила ответственность для должностных лиц за организацию незаконной миграции

За это должностному лицу будет грозить лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект об усилении мер по противодействию незаконной миграции, который в том числе предусматривает ответственность для должностных лиц.

Инициатива была внесена в нижнюю палату Московской городской думой. Согласно закону, статья Уголовного кодекса об организации незаконной миграции дополнятся новым квалифицирующим признаком - совершение данного преступления лицом с использованием своего служебного положения. Таким образом, если преступление совершило должностное лицо, использовав свои полномочия, то это будет грозить ему лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Ранее во втором чтении Госдума уточнила, что пограничные органы Федеральной службы безопасности смогут проводить дознание по уголовным делам о незаконной миграции в тех случаях, когда преступление было выявлено ФСБ.

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